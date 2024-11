I rossoblù fermati in casa dall’ultima in classifica. Il Montevarchi si ferma al palo e butta via un’occasione d’oro

montevarchi

0

fezzanese

0

MONTEVARCHI (3-4-3): Testoni, Picchi (64’ Sesti), Orlandi, Priore, Carcani, Martinelli, Artini (92’ Bigazzi), Saltalamacchia (61’ Borgia), Casagni (80’ Ciofi), Franco, Boncompagni (72’ Zhupa) All. Lelli

FEZZANESE (5-4-1): Pucci, Salvetti, Selimi, D’Alessandro (80’ Del Bello), Gianmarresi, Masi, Beccarelli, Scieuzo, Campana (71’ Giampieri), Lunghi, Stradini (71’ Mariotti) All. Ruvo

Arbitro: Carrisi di Padova

Note: spettatori 600 circa

MONTEVARCHI – Il Montevarchi non va oltre il pari interno con il fanalino di coda Fezzanese e anche se la squadra di Lelli ha avuto le palle gol per vincere, la prestazione è stata inferiore rispetto alle ultime. Dopo cinque minuti primo pericolo per la porta rossoblu. Disattenzione difensiva, la palla capita ai piedi di Lunghi che con un pallonetto fa gridare al gol, ma salva un difensore di aquilotto sulla linea. All’11 primo squillo del Montevarchi con Carcani che riceve palla sulla sinistra, vede il portiere fuori dai pali e tenta dalla distanza un gran tiro, la palla termina fuori non di molto. Al 26’ grossa occasione per l’Aquila. È bravissimo Casagni a ricevere palla, ad accentrarsi e a battere a rete. La sfera lambisce il palo alla destra di Pucci. A fine primo tempo saetta di Carcani dai venti metri e palla alta di poco. Ancora Carcani, un minuto dopo, servito da Casagni, a due passi dalla porta non trova il gol per una deviazione salvarisultato. Il tempo si chiude sullo 0-0. Ad inizio ripresa parte forte la squadra rossoblù. Angolo dalla sinistra e colpo di testa di Casagni a botta sicura. Devia un difensore in angolo. Ma anche la Fezzanese non sta a guardare e al 7’ una conclusione dalla distanza di Salvetti esce fuori di poco. Gli ospiti si fanno pericolosi anche al 16’ con un tiro di D’Alessandro che lambisce il palo alla sinistra di Testoni. Montevarchi in difficoltà in questa fase. Ma al 33’ in trenta secondi, il Montevarchi confeziona le due più clamorose palle gol dell’incontro. Entrambe con Carcani. Nel primo caso si presenta a tu per tu con Pucci ma colpisce in pieno la traversa Nel secondo caso colpisce un’altra volta il montante su colpo di testa a un metro dalla porta.

Marco Corsi