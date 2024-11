I rossoblù verso l’impegno casalingo contro il fanalino di coda. Montevarchi occhio alla Fezzanese. Lelli non ammette distrazioni

Mette nel mirino quota 20 punti il Montevarchi di Nico Lelli che domani riceverà al Brilli Peri (ore 14.30) la Fezzanese, la formazione ligure neofita del girone E di Serie D ma non matricola nella dimensione dell’Interregionale, frequentato ormai nelle due stagioni precedenti nel raggruppamento A. Oltretutto, la squadra che gioca in maglia verde vanta una tradizione calcistica quasi secolare, essendo nata nel 1930. Di sicuro, classifica alla mano, gli spezzini hanno pagato dazio alle difficoltà di un torneo con molte formazioni toscane e dopo un terzo di cammino occupano l’ultima piazza con appena 4 punti, frutto del pari di Poggibonsi e dell’unica vittoria centrata il 6 ottobre alla quinta giornata battendo a sorpresa il Figline. Altrettanto negativo lo score delle reti segnate e al passivo. Con 9 gol realizzati i prossimi avversari del Montevarchi hanno il secondo peggior attacco dopo il San Donato Tavarnelle (peraltro di gran lunga la difesa meno perforata), e risultano ad oggi la retroguardia che ha raccolto più palloni nella propria porta, 23, quasi 2 a partita. Non solo, perché gli ospiti, che non hanno mai incrociato i rossoblù nella loro storia, accusano un distacco di 6 lunghezze dalla Flaminia, penultima con 10 punti. Numeri che, come sottolineato da dirigenza e staff tecnico degli aquilotti sin dalla bella prova di Foligno, non vengono presi neanche in considerazione. Snobbare anche inconsciamente gli ospiti sarebbe un errore madornale.

Sesti e compagni, d’altronde, pur non stilando tabelle, sono consapevoli di avere davanti un ciclo di incontri in grado di delineare in un modo o nell’altro gli obiettivi e le aspettative per la seconda metà del campionato. Escludendo, infatti, il confronto con il Grosseto, che per qualità d’organico è destinato a risalire la china, le gare con Sporting Trestina, San Donato Tavarnelle e Ostia Mare, sembrano, per carità in linea puramente teorica, meno complicati. Dopodomani, dunque, il risultato conterà doppio. Lelli, che torna in panchina, ritroverà Franco in difesa e la buona notizia, almeno per un posto tra i convocati, potrebbe essere il recupero in retroguardia di Lorenzo Vecchi, assente dal 14 ottobre scorso per infortunio.

Giustino Bonci