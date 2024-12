I rossoblù verso una prova di maturità. Lelli prepara l’assalto al Grosseto. Montevarchi: il punto sul mercato

Nel campionato scorso il Grosseto, che pure disputò la finale play-off poi vinta 3 – 0 con il Tau Altopascio, non riuscì a battere nei due confronti il Montevarchi. All’andata, in Maremma, fu costretto al pareggio per 2–2, mentre nell’incontro di ritorno, giocato il 5 maggio al Brilli Peri, le cose andarono peggio per il Grifone, piegato in rimonta per 3 – 1. Vantaggio degli ospiti, guidati dall’ex Roberto Malotti, con Aprili nel primo tempo e rimonta valdarnese nella ripresa grazie a Boncompagni, Rufini su rigore e Keqi. Un ko che costò ai grossetani il sorpasso del Gavorrano nella classifica finale e mise, di contro, il sigillo ulteriore alla salvezza dell’Aquila. Uno dei protagonisti assoluti della vittoria che chiuse il torneo passato fu Christian Rufini, il fantasista con la maglia numero 10, autore nella passata stagione di ben 9 reti. Da qualche tempo, però, l’attaccante aretino, complice anche la concorrenza di calciatori dalle caratteristiche analoghe, non trova molto spazio nella formazione di partenza. L’ultimo incontro in ordine di tempo disputato e cominciato dall’inizio è stato il derby del Valdarno con la Sangiovannese del 3 novembre, quando è rimasto in campo per 57 minuti prima di lasciare il posto a Zhupa. Da allora solo panchina per Rufini che non è stato utilizzato nemmeno per uno spezzone di gara con Follonica Gavorrano, Foligno, Fezzanese e Trestina. Indizi significativi che, con il mercato invernale riaperto, potrebbero far ipotizzare persino l’addio di un atleta decisivo per le sorti montevarchine in un’annata tormentata come la precedente. Nel frattempo Nico Lelli e il suo staff stanno studiando le mosse per mettere in difficoltà un Grosseto che verrà al Comunale di via Gramsci con il chiaro intento di portare a 6 la serie di successi consecutivi. A caccia, a sua volta, del sesto risultato utile in sequenza, il Montevarchi dovrà avere un approccio diverso da Trestina, in considerazione della forza d’urto di una delle squadre più attrezzate.

Giustino Bonci