I rumors. Il centrocampista. Suplja potrebbe tornare a Siena

Potrebbe essere, secondo il Fol, Elvaris Suplja il 2006 sottolineato in rosso nell’agenda del ds Guerri. Per il ragazzo si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Centrocampista centrale, nazionalità kosovara, Suplja è di proprietà dell’Empoli e nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Terranuova Traiana. Ha mosso i primi passi nel Monteroni, poi nel Mazzola e nel San Miniato. E’ cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina, Siena ed Entella, per poi passare al Sassuolo. Con l’Under 16 neroverde ha giocato da titolare la fase finale del torneo. La stagione seguente con l’Under 17 di mister Pavan ha collezionato 9 presenze. A gennaio 2023 è passato all’Empoli. Con l’Under 17 azzurra ha messo insieme 5 gettoni in 2 mesi. Da febbraio, con l’Under 18, ne ha totalizzati 15, con un’apparizione alla Viareggio Cup. Nella stagione 2022/23 è stato convocato in nazionale per prendere parte alla prima fase di qualificazione all’Europeo Under 17.