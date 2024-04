I tifosi bianconeri. Penultima gara in casa. Aperte le prevendite

Sulla scia del successo in rimonta contro la Juventus Next Gen, ieri è iniziata la prevendita per la partita contro la Recanatese di questo lunedì, 15 aprile, alle ore 20.45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi (in diretta su Sky in streaming su Now). Il penultimo appuntamento in casa per i tifosi bianconeri. I tagliandi possono essere acquistati nei punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena, o anche on line sul sito vivaticket.it. Questi i prezzi a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita:Tribuna Vip: € 51 (ridotto € 37; under 18 € 17; under 14 € 14) - Tribuna Numerata: € 42 (ridotto € 28; under 18 € 13; under 14 € 11) - Distinti superiori: € 22 (ridotto € 16; under 18 € 11; under 14 € 8) - Distinti inferiori: € 18 (ridotto € 13; under 18 € 10; under 14 € 7) - Curva Mare: € 14 (ridotto € 11; under 18 € 8; under 14 € 5) - Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14 (ridotto € 11; under 18 € 8; under 14 € 5)

I prezzi dei biglietti nel giorno di gara: Tribuna Vip: € 53 (ridotto € 39; under 18 € 19; under 14 € 16) - Tribuna Numerata: € 44 (ridotto € 30; under 18 € 15; under 14 € 13) - Distinti superiori: € 24 (ridotto € 18; under 18 € 13; under 14 € 10) - Distinti inferiori: € 20 (ridotto € 14; under 18 € 12; under 14 € 9) - Curva Mare: € 16 (ridotto € 13; under 18 € 10; under 14 € 7). La categoria ridotto si applica a donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari; ingresso gratuito fino a tre anni non compiuti.