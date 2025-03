I Top di Eccellenza. Antella, Santucci e Brunelli in ritmo

Lo Scandicci continua la sua corsa. La squadra di Mirko Taccola ha vinto sul campo della Lastrigiana, grazie al centrocampista Viligiardi che sa andare anche in gol, e con l’ottima difesa dove brilla il centrale Sabatini. Bene fra i pali anche Fedele. Se pur sconfitta di misura, la Lastrigiana mancante di Romei, si è battuta con piglio. In ritmo i centrocampisti Martini e Mosti Falconi, con l’attaccante Sarti bravo ma sfortunato (traversa). Nel tanto atteso derby fra Grassina e Antella il rigore è stato il protagonista principale: uno per parte. L’amarezza dell’Antella è comprensibile per aver visto sfumare la vittoria oltre il 90’. Ottime le prestazioni fornite a centrocampo da Calamai e dal solito Fratini, infallibile dal dischetto. Bene anche il centravanti Santucci e il portiere Brunelli. Nel Grassina prestazioni positive del difensore centrale Neri, come sugli esterni da elogiare Fabiani. Inoltre, l’attaccante Baccini, tutta grinta, è sempre una garanzia per la squadra. L’Affrico ha cercato il successo ma contro un Signa che non voleva rischiare, la gara non ha partorito gol. La squadra di Villagatti priva di quattro titolari, al posto del bomber Papini ha schierato Tacconi che si è ben comportato, come pure i difensori Longo e Nuti davanti al loro portiere Burzagli. Nel Signa, Dallai sulla trequarti è andato bene come pure l’esterno difensivo Nocentini e il centrale di centrocampo Giuliani. Nonostante un palo colpito dall’attaccante esterno Vezzi sempre attivo, la Rondinella esce con un punto dal campo del Lanciotto. Bartolini e Fantechi sono stati positivi nel reparto arretrato, rendendo difficile il gioco agli uomini del Lanciotto. Fra i campigiani si sono distinti Amerighi sulla parte destra di centrocampo e il difensore Gonfiantini. Infine, la Sestese dalla trasferta livornese torna sconfitta di misura al termine di una buona prova dove Berti in attacco e Safina a centrocampo si sono particolarmente distinti.

Giovanni Puleri