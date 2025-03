I top di Eccellenza. La firma di Russo sull’Affrico

Lo scivolone della capolista Scandicci sul campo dell’inseguitrice Colligiana (ora a sole tre lunghezze dalla vetta) rende interessante la lotta al vertice quando mancano 5 partite. Scandicci, rimaneggiato, incappa in una giornata storta dove hanno brillato Marco Corsi a centrocampo, il difensore destro Poli e l’attaccante Caggianese. Niccolo Del Pela andato a segno solo su rigore (15 gol) e torna ad affiancare il capocannoniere Lorenzo Tempesti.

Riassapora la vittoria l’Affrico che supera un volenteroso Lanciotto Campi con Russo (’06) su assist di Renzi. Bene il difensore Stella e Nuti a centrocampo. Nel Lanciotto bene soltanto Bigazzi in difesa e Bigozzi in attacco. Il Grassina vince ancora e si avvicina ai play off. Rossoverdi in gol solo nel finale con Mazzanti, dalla panchina, risultando l’uomo vincente. Bene anche Lebrun sulla fascia esterna, subentrato dopo pochi minuti al posto dell’infortunato Baccini. Offre sempre ampie garanzie in difesa Tomberli.

La Rondinella dopo tre vittorie si ferma. I biancorossi di Tronconi non sono riusciti ad imbrigliare una Colligiana che infila la 4° vittoria di fila. Note positive dal difensore Noviello andato ancora a segno di testa e da Baldesi che non molla mai. Nonostante l’assenza di quattro titolari il Signa si prende un buon punto a Foiano con le prestazioni a centrocampo di Baggiani e sugli esterni con Pietro Tempesti. In attacco da elogiare la prova di Cioni, troppo solo.

Ancora un pareggio della Fortis, il 4° di fila che non molla la presa. Bene Serotti a centrocampo, il portiere Aglietti e il difensore Salvadori. Spartizione di punti anche fra Lastrigiana e Antella con la squadra di casa con Nencini sempre attento in difesa e con un Taflaj molto attivo in attacco con due gol, uno in extremis su rigore che nega all’Antella la soddisfazione dei tre punti. La squadra di Alari gioca una buona gara con Fratini e Papalini a centrocampo e con Fanetti in difesa.

Giovanni Puleri