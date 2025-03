I viola di Zacchei battono l’ambiziosa Colligiana. Sollievo Castiglionese. Prima vittoria dopo mesi

CASTIGLIONESE 1 COLLIGIANA 0

CASTIGLIONESE: Balli, Gori (85’ Cecci), Giorgi, Scichilone, Menci, Menchetti, Berneschi, Evangelisti (75’ Bergoglio), Doka (55’ Viciani), Minocci, Capogna. All. Zacchei.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi (50’ Bartalini), Paparusso, Grassini, Labonia, Pierucci (46’ Baccani), Cianciolo (75’ Montagna), Donati, Carlotti, Lunghi, Calamassi (60’ Poli). All. Mocarelli.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Rete: 17’ Scichilone.

CASTIGLION FIORENTINO – La Castiglionese ritrova i tre punti spezzando un digiuno che aveva segnato il girone di ritorno. La vittoria di misura contro la Colligiana al Faralli è una bella boccata d’ossigeno per gli uomini di Zacchei che coglie così il suo primo successo. La partita è all’insegna dell’equilibrio fino a quando la Castiglione rompe gli indugi prima con un tiro di Giorgi sul quale Chirurgi fa buona guardia. Ma il numero uno ospite non può nulla sul tiro di Scichilone, servito da Berneschi dopo un’azione personale sulla destra. Si va al riposo con la Castiglione in vantaggio. Nella ripresa i viola attaccano, gli ospiti ribattono colpo su colpo. Balli si fa notare per alcuni interventi decisivi ma poi rischia grosso quando non si intende con Menci: per poco non ne approfitta la Colligiana che tuttavia a porta vuota colpisce il palo. La partita diventa sempre più combattuta e dopo sei minuti di recupero arriva la festa viola dopo 12 partite senza vittorie.