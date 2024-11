Iaiunese l’ammazzagrandi: "Battere il Siena ci dà carica"

"Grandissima soddisfazione". Bastano poche parole a Christian Iaiunese per esprimere l’emozione di aver siglato una doppietta contro il blasonato Siena. L’attaccante del Terranuova Traiana ha consegnato agli annali un risultato storico per la compagine valdarnese, frutto di un significativo gioco di squadra emerso dall’ottima prestazione messa in campo al Matteini. "È stata una bellissima vittoria di squadra - ha sottolineato il classe 2006 in prestito dal Figline - Sono molto contento sia di me stesso che dei miei compagni. Per me è un momento importante". E lo è sul serio. Primo nella classifica marcatori del sodalizio biancorosso con 5 reti all’attivo dall’inizio del campionato. Solo per citare due nomi "pesanti", dietro di lui ci sono veterani come Bega e Sacconi. "Ci stiamo preparando molto bene in vista delle partite - ha aggiunto Iaiunese, analizzando il match contro la Robur - infatti sono molto contento anche degli allenamenti. I miei compagni sono stati in grado di mettermi per due volte davanti alla porta riuscendo a fare gol, quindi significa ce l’abbiamo fatta ad arrivare fino in fondo". I

l giocatore-rivelazione del club di piazza Coralli è fiducioso anche in vista della trasferta di domenica prossima a Seravezza. "È vittoria storica che ci dà morale: potremmo fare sempre meglio se scendiamo in campo con questo atteggiamento".

Francesco Tozzi