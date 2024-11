Ieri la presentazione del 23enne. La difesa si rinforza con Amoabeng

"Sono appena arrivato, ma già non vedo l’ora di poter dare una mano per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla società". Frank Amoabeng, fisico possente, si è immediatamente calato nella nuova realtà. Il 23enne difensore italo ghanese è a disposizione di mister Marchionni già dalla scorsa settimana e, dopo aver perfezionato il tesseramento, potrà ora scendere in campo. Ieri, la sua presentazione: "Con mister Marchionni abbiamo vinto un campionato a Novara. So esattamente cosa vuole il mister e i giocatori di cui ha bisogno, ovvero persone che hanno ‘fame’. Sono un difensore molto particolare, ‘pulito’, capisco al volo quando il reparto è in difficoltà. Giocando a 3, posso dare tanto alla difesa nel ruolo di ‘braccetto’ sinistro. Se la difesa è a 4, gioco centrale". Cerignola, Novara, Varesina e Gozzano, oltre alla parentesi elvetica a Neauchatel, sono le sue esperienze: "Il mio impatto con la nuova realtà? Sono stato colpito dall’aurea di positività che regna al campo di allenamento e nello spogliatoio. Mi sono trovato subito a mio agio. Dei nuovi compagni, conoscevo già, fra gli altri, Di Renzo".