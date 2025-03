Il Bagnacavallo allunga. Savarna fermato nel derby

Prosegue la corsa solitaria, in vetta al girone G di Prima Categoria, del Bagnacavallo che vince 1-0 (Piva al 5’) col Carpena e allunga sul Savarna, fermato sul pari (1-1) ad Alfonsine dall’Only Sport. Al gol di Otoe (il 12º in campionato) per gli ospiti risponde la 10ª rete per D’Amico. In coda ottimo successo del Savio (2-1) sullo Sporting Predappio mentre si gioca domani sera San Pancrazio-San Vittore. Nel girone F doppia sconfitta per le due ravennati inserite nel raggruppamento bolognese. Il Cotignola cade in casa 0-1 col Pontevecchio ora terzo a -3 dalla vetta, mentre la Virtus Faenza cede 6-2 in casa del Tozzona Pedagna, ora primo con la Dozzese, sconfitta a sorpresa a Molinella. In Seconda Categoria rinviati i due anticipi programmati per sabato, ma per il resto tutte in campo le squadre. Nel girone M impresa del Centro Erika Lavezzola che piega 2-1 la capolista imolese Stella Azzurra Zolino grazie alle reti di Randi e Babini. Se ne giova la Vis Faventia che travolge 4-0 (due gol del capocannoniere Karasse Kane) a domicilio il Psp Imola e accorcia a -6 sulla capolista, un distacco importante ma non incolmabile. Nel girone N vincono entrambe fuori casa – ed entrambe per 3-2 – le prime due della classifica. La Polisportiva 2000 vince con la Pro Loco Reda grazie a tre gol nel primo tempo di Filipi, Agostini e Calviello mentre la rimonta dei padroni di casa si ferma alle reti di Abetti e Cavina. Successo anche per la Stella Rossa, ora staccata di 6 punti ma con una gara da recuperare: Porto Fuori battuto malgrado l’undicesima rete in campionato del capocannoniere del girone, Filippo Mascanzoni. Risultati Seconda Categoria (21ª giornata). Girone M: Bagnara-Sesto Imolese 0-0, Brisighella-B. Tuliero rinv., Centro Erika-St. Azzurra Zolino 2-1, Jcr Juvenilia-S. Potito 2-1, Psp Imola-Vis Faventia 0-4, Riolese-Sp. Valsanterno 0-1, San Rocco-Santagata Sport 1-1. Classifica: St. Azzurra Zolino 44; Vis Faventia 38; C. Erika 37; Brisighella 35; S. Imolese 30; Psp 29; Sp. Valsanterno, San Rocco 27; Santagata Sport 26; Juvenilia, B. Tuliero 21; Riolese 20; Bagnara 14; S. Potito 12. Girone N: Gs Romagna-F. Zarattini rinv., Low Street-Fiumanese 1-2, Mezzano-Dep. Roncadello 1-1, P. Fuori-St. Rossa 2-3, P. L. Reda-Pol. 2000 2-3, P. Marina-Valmontone 4-2, Vita-Real 1-3. Classifica: Pol. 2000 50; St. Rossa 44; Mezzano 41; Fiumanese 39; Low Street 30; P. Fuori 29; Vita 26; P. L. Reda 25; F. Zarattini 24; Gs Romagna 22; Dep. Roncadello 18; P. Marina 16; Real 11; Valmontone 9.

u.b.