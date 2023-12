Il Beverino fa suo il festival del gol con la Tarros. Cupini e Casciari mettono a segno una doppietta

tarros sarzanese

3

beverino

4

TARROS SARZANESE: Blandi, Tonazzini, Cristiani, Tedoldi (65’ Mannelli), Casciari, Neri, Barattini, Fabiani, Valesi (84’ Negri), Tivegna, Fagandini (55’ Caleo). All. Calise.

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Lufrano, Bonfiglioli (75’ De Cillis), D’Imporzano, Mozzachiodi, Crafa (55’ Morachioli), Del Santo, Benmoumen, Lunghi (88’ Cissè), Cupini (88’ Pannone). All. Parodi.

Arbitro: Grandi di Novi Ligure

Reti: 30’ e 33’ Cupini, 55’ Benmoumen, 62’, 66’ Casciari, 80’ Lunghi, 89’ Tivegna.

SARZANA – Un colpo importante per l’Intercomunale Beverino che conferma di avere le carte in regola per poter disputare una stagione in compagnia delle grandi del campionato di Promozione ma quanti brividi dopo il risveglio dei rossoneri che si sono minacciosamente avvicinati al pareggio. La vittoria al ’Miro Luperi’ contro la Tarros Sarzanese sembrava infatti molto più semplice dopo il primo tempo chiuso sul doppio vantaggio grazie alla doppietta in rapida successione di Cupini e un atteggiamento dei padroni di casa molto contratto.

Il vantaggio dell’Intercomunale Beverino è arrivato alla mezz’ora: dopo la conclusione di Benmoumen respinta dal portiere è stato rapido Cupini a insaccare. L’attaccante si è poi ripetuto al 33’ su azione di rimessa. In avvio di ripresa il 3-0 ospite sembrava aver chiuso la sfida invece il difensore Casciari con due colpi di testa ha portato la Tarros Sarzanese 3-2 riaccendendo la tensione che ha portato Lunghi a firmare la quaterna e Tivegna ad accorciare il divario ma ormai troppo tardi.

Massimo Merluzzi