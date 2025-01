Il big match. Il Tolentino ospita la K Sport. Bucosse: "Daremo battaglia»

"Una partita molto interessante che può misurare le nostre ambizioni in campionato". Così Matteo Bucosse, portiere del Tolentino, presenta la delicata sfida di oggi alle 15 contro il K Sport Montecchio Gallo, seconda forza dell’Eccellenza. "Stiamo disputando un grande campionato – dice il numero uno cremisi – ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla. Mancano ancora tante partite e dobbiamo rimanere con i piedi per terra e guardare soltanto alla partita di oggi. Affrontiamo una squadra forte – continua – che ha individualità importanti per la categoria, ma certamente daremo battaglia per ottenere un risultato favorevole davanti ai tifosi".

Il ruolo del portiere è sempre molto delicato e fondamentale, specialmente quando diventa un giocatore utile alla costruzione dal basso come fa il Tolentino. "Il mio – spiega Bucosse – è il ruolo in cui in assoluto bisogna essere sempre più attenti, anche quando il rischio sembra minimo, l’errore può essere dietro l’angolo. Con il gioco del tecnico Passarini mi trovo a volte ad iniziare l’azione dal basso e mi piace anche questa fase propositiva del mio ruolo, pur mantenendo la consapevolezza che il mio principale obiettivo è quello di non subire gol". Tolentino che vuole dare seguito alla bella vittoria di sette giorni fa sul campo del Montefano e affermarsi in zona playoff. "La bravura di Passarini – afferma Bucosse – è stata quella di riuscire a creare il gruppo che siamo oggi attraverso tanti sacrifici da parte di tutti. Ritengo che ci siano state un paio di partite che ci hanno fatto cambiare radicalmente la nostra mentalità e adesso che siamo nella fase cruciale del campionato vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre possibilità".

Ecco come Matteo Mariani, dg del K Sport, presenta il match: "Affronteremo una squadra forte ed in salute, che con l’innesto nel mercato invernale di Conti e Peluso ha ulteriormente arricchito una rosa già forte dimostrando che vuole recitare un ruolo da protagonista fino alla fine. Nonostante la pausa avremo ancora qualche defezione di formazione, dovuta all’assenza del lungo degente Perri e di Gurini".