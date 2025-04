Il big match K Sport-Maceratese. Si gioca allo Spadoni di Montecchio

Domenica si giocherà allo Spadoni di Montecchio e oggi la questura di Pesaro effettuerà un sopralluogo per valutare se ci sono i presupposti per aumentare o meno i 300 posti inizialmente previsti per i tifosi della Maceratese. È già cominciato il duello tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese con la società di casa che ha subito tolto la possibilità che la partita si giocasse altrove. Solo questura e prefettura avrebbero potuto decidere di fare cambiare la sede, ma la sensazione è che al momento tale possibilità non sia stata presa in considerazione. A Macerata già nei giorni scorsi era cominciato il tam tam tra i tifosi e si pensava che in mille sarebbero partiti per Montecchio a sostenere i biancorossi nel match tra le due leader del campionato che mette in palio la promozione in serie D. Ieri c’è stata una call tra questura, prefettura e le società del K Sport Montecchio Gallo e Maceratese. Alla fine tutto è rimandato nel sopralluogo di stamattina. Non è stato ancora deciso nulla sulle modalità della vendita dei biglietti, si pensa che potranno essere acquistati on line dai residenti nella provincia di Macerata, ma anche questo dettaglio sarà ufficializzato entro breve.

Nella sede della Maceratese sono pervenute molte richieste e domande su come poter acquistare i biglietti, i tifosi si sono mobilitati e di certo non faranno mancare il sostegno alla squadra in una partita decisiva, magari da fuori dell’impianto se dovesse essere mantenuto il limite dei 300 posti. Insomma, c’è la volontà di partire comunque alla volta di Montecchio per sostenere la formazione di Possanzini. Nei giorni scorsi la società Maceratese aveva diramato un comunicato stampa in cui si chiedeva alle autorità "di garantire ai nostri sostenitori la possibilità di seguire la squadra". Nella nota si ricorda le altre gare in cui non è stata data questa opportunità: "i nostri supporter sono stati esclusi dalle gare a Porto d’Ascoli contro l’Atletico Mariner, a Chiesanuova in Coppa e, infine, a Osimo". La società aveva chiesto che la prevendita potesse iniziare già da lunedì con "almeno mille biglietti a disposizione dei tifosi della Maceratese".

La squadra ha iniziato la preparazione per questa gara in cui non potrà contare sugli infortunati Gagliardini, Lucero, Albanesi e Nasic. Ma fuori dal campo la partita è già incominciata.