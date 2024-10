Il big-match odierno: alle 14.30 al “Magnozzi“ è terza contro prima. Camaiore dalla Pro Livorno... col "treno» Borgia

Da mercoledì è certificato che l’antagonista numero uno del Camaiore nella lotta al titolo in Eccellenza è il Cenaia... più altre che magari rientreranno in gioco (ma per farlo bisognerà che i bluamaranto rallentino altrimenti è dura per tutti). Nel recupero col Certaldo 4 giorni fa i nerarancioverdi di Nicola Sena si sono imposti 1-0 col gol-partita di Francesco Neri rifacendosi sotto a -4 dalla lanciatissima capolista camaiorese. E oggi, nell’8ª giornata, è subito un’altra "domenica della verità" coi bluamaranto di Pietro Cristiani di scena alle 14.30 al “Magnozzi“ di Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti terza della classe (a -5 dalla vetta) e reduce dall’ottima prestazione esibita a Seravezza col Viareggio (1-1 il risultato finale dopo che i labronici avevano vinto ognuna delle loro tre precedenti trasferte di questo avvio di campionato). La giovane squadra di Federico Bandinelli è da prendere con le molle: in difesa guida l’ex Camaiore Daniele Signorini (capitano), a centrocampo la regia è affidata all’ottimo play Marchetti (gran bel numero 4) mentre davanti a finalizzare ci pensa Davide Lucchesi (a segno pure contro le zebre con una grande incornata).

Il Camaiore cercherà come al solito le contromisure adatte, studiando nel dettaglio le caratteristiche dell’avversario di turno. La buona notizia è che si rivede tra i convocati il portiere Barsottini (andrà in panchina, con Costa confermato fra i pali). Restano invece out Zavatto e Kthella. In forte dubbio c’è la mezzala mancina Anzilotti, che è acciaccato. Dirigerà Monti di Firenze, assistito da Rugi di Empoli e Di Legge di Pisa. Intanto, a dimostrazione del clima che si respira nello spogliatoio bluamaranto, sta “spopolando“ il nuovo tormentone canoro (realizzato dal fantasista, in campo e fuori, Mirco Ricci) dedicato al "treno" Matteo Borgia (in foto).

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Costa; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda, 3 Belli (05); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 9 Chiaramonti, 11 Bacci (Nardi).

Simone Ferro