Il bis di Coppa Toscana

Esordio con i primi tre punti in palio per Villafranchese, Atletico Carrara, Ricortola e Massarosa, impegnate domani rispettivamente contro Filattierese, Monzone, San Vitale e Dallas Romagnano che sono invece alla loro seconda apparizione in Coppa Toscana. La FiIattierese arriva alla seconda partita della stagione contro i gialloneri di Gianluca Conti (ore 15.30) dopo il deludente 2-2 registrato sette giorni fa contro la matricola Pontremoli. Inutile dire che è chiamata a vincere per non uscire dalla manifestazione. Al ’Giannetti’, sempre alle 15.30, domani fa il suo esordio l’Atletico Carrara di Augusto Secchiari contro i padroni di casa del Monzone. I biancorossi di Fini arrivano all’appuntamento reduci dalla sonante sconfitta (3-0) contro la Fivizzanese. I tre gol incassati dai biancorossi sembrano aver lasciato il segno, ma sappiamo bene che i ragazzi di Fini non molleranno un centimetro per onorare l’impegno e rimettersi in piedi.

La matricola Dallas Romagnano è di scena sulle rive del Lago Puccini ospite (sempre domani alle 15,30) del Massarosa, ritenuta squadra da battere nel prossimo campionato di Seconda categoria. Dopo l’1-1 all’esordio in Coppa, la squadra massese del presidente Andrea Pucci cerca la grande impresa contro i biancorossi. "Massimo rispetto per il Massarosa – ha detto in settimana il giovane nocchiero – però in società non vogliamo scherzi. Siamo abbastanza contenti per come procedono le cose in questa fase di precampionato, per oggi chiediamo una prova convincente sotto tutti i punti di vista, ovviamente seguita dal risultato".

Infine, sempre domani, sul campo amico di via delle Pinete, e per la prima volta in questa stagione, il Ricortola aspetta alle 15.30 la visita dei cugini del San Vitale Candia, quest’ultimo fermato sul 2-2 domenica scorsa dall’arrembante Carrarese Giovani. Un derby che si annuncia interessante.

Ebal