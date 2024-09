Il blitz della Maceratese: "Ripresa da incorniciare"

"È solo un primo passo". È soddisfatto Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, che guarda avanti ben consapevole del lungo cammino da compiere. I biancorossi hanno vinto a Urbania una partita difficile contro una squadra competitiva. "Abbiamo affrontato – aggiunge – un avversario forte, non si deve dare per scontato che la Maceratese debba sempre dominare la scena. C’è un motivo se tante realtà non hanno vinto a Urbania". Il tecnico biancorosso si sofferma sulla gara. "Meglio loro nel primo tempo, sono ripartiti bene, noi siamo stati bravi e anche un po’ fortunati. Nella ripresa abbiamo controllato il gioco senza concedere nulla ai padroni di casa". Il gol porta la firma di Cognigni e l’attaccante è un valore aggiunto perché su quella rete ha fatto una grande giocata. "I ragazzi hanno fatto una bella gara e Cognigni una giocata di qualità che ha finalizzato un’azione ben costruita". Il tecnico ha pescato dalla panchina e gli innesti si sono fatti valere a dimostrazione di un organico di affidamento. "I ragazzi devono continuare di questo passo mantenendo la disponibilità al lavoro quotidiano. Noi sappiamo cosa fare". A Urbania al fianco della squadra c’erano tanti tifosi, un patrimonio da curare e possibilmente da aumentare. "Per noi è un motivo d’orgoglio essere stati seguiti da così tanta gente in una trasferta lunga. Abbiamo fatto solo il primo passo". Albanesi ha mostrato cosa sia capace di fare e potrà essere uno di quegli elementi in grado di fare pendere l’ago della bilancia dalla parte biancorossa. "È un giocatore – analizza Possanzini – difficile da prendere quando si apre la gara. Si tratta di un giocatore di qualità e noi dobbiamo lavorare per portarlo a una condizione ancora migliore".