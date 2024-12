Il bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la delicata sfida di sabato allo stadio dei Marmi contro un Palermo in ripresa. Allarme per Schiavi, migliora Coppolaro

Lavoro. E’ questa la parola d’ordine della Carrarese e lo è ancora di più dopo la cocente debacle dell’Arechi. La squadra è tornata a Carrara nella mattinata di ieri dopo aver pernottato domenica a Salerno e ha subito ripreso ad allenarsi nel pomeriggio con una seduta di scarico per chi ha giocato ed esercitazioni volte al miglioramento del possesso palla per il resto del gruppo. Sabato si tornerà già in campo, stavolta allo stadio dei Marmi, contro un Palermo che ha ottenuto una vittoria di prestigio contro lo Spezia che lo rilancia al sesto posto della classifica. I rosanero erano sulla carta una delle pretendenti alla promozione in Serie A e ora che sembrano aver ingranato possono diventarlo a tutti gli effetti. Fuori casa la squadra di Alessio Dionisi, dopo aver perso le prime due gare con Brescia e Pisa, sembra aver preso le misure perché ha inanellato solo vittorie e pareggi (6 in totale).

Nel gruppo azzurro andranno monitorate con particolare attenzione le condizioni di Nicolas Schiavi che a Salerno è stato sostituito a fine primo tempo per un affaticamento al flessore. Il centrocampista argentino non aveva completato gli ultimi due allenamenti pre-Salernitana proprio a causa di questo problemino fisico. La sua uscita dal campo, comunque, dovrebbe essere stata soltanto precauzionale e quindi ci sono buon speranze di vederlo in campo contro il Palermo. Se così non fosse si tratterebbe di una defezione non da poco considerato che Schiavi è l’unico elemento del reparto mediano che è partito sempre titolare in tutte e 15 le partite fin qui disputate.

La settimana in più a disposizione potrebbe servire anche a Mauro Coppolaro (nella foto) per smaltire completamente il problema al polpaccio accusato a Modena e che lo tiene fuori ormai da quasi un mese. L’altro giocatore ai box per infortunio rimane Hermannsson mentre Falco, essendo stato inserito tra i convocati di domenica, è da considerarsi arruolabile e dovrà soltanto avere la pazienza di ritagliarsi progressivamente i suoi spazi.

Gianluca Bondielli