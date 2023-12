Il bomber cambia Pro. Da Sesto a Palazzolo. Arras coi nuovi colori. Riparte dai Dilettanti

Dalla Serie C alla Serie D per ritrovare la via del gol. Davide Arras ha scelto di scendere di categoria. Dalla Pro Sesto, con cui ha trovato pochi giorni fa l’accordo per la risoluzione del contratto, alla Pro Palazzolo, Serie D. “La Società - si legge nel comunicato di presentazione - è orgogliosa di comunicare un grandissimo colpo di mercato: Davide Arras è un nuovo giocatore della Pro Palazzolo. Davide, attaccante classe 1998, arriva direttamente dalla Lega Pro, precisamente dalla Pro Sesto. Punta centrale che può essere utilizzato anche come seconda punta o ala sinistra, Davide vanta esperienze con Vicenza (giovanili), Juventus (giovanili, U17, U19), Cagliari U19, Olbia, Reggina, Cuneo, Foligno, Pianese, Grosseto, Robur Siena, Grosseto, Pianese, Gubbio ed appunto Pro Sesto. Il tutto collezionando 103 presenze in Lega Pro e 58 presenze in Serie D, oltre alle 3 presenza in Nazionale U16".

Nella giornata di ieri la formazione bresciana ha ufficializzato anche un secondo colpo per il centrocampo. Si tratta di Manlio Di Masi, mediano nato nel 2000 che arriva dal Ligorna, girone A della Serie D. Dall’inizio della stagione ha collezionato 17 presenze con 2 gol. Nel suo passato le giovanili di Chievo, Foggia e Spezia più altre esperienze con le casacche di Foggia, Novara e Ligorna, collezionando 100 presenze e 10 reti in Serie D e 9 presenze in Lega Pro.

