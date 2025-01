Il bomber. Galligani si conferma motore della Robur. Per lui contro l’Aquila il sesto gol stagionale

Ancora lui, Elia Galligani (foto). Allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, l’attaccante, tornato a sbloccarsi al Franchi contro il San Donato Tavarnelle, ha segnato la sua sesta rete stagionale (senza rigori), attestandosi il miglior marcatore della Robur. Quattro, invece, gli assist realizzati per i compagni. Gol fortunosi, talvolta, ma sempre, o quasi, decisivi, quelli del numero 11 bianconero: quando il suo motore gira, il Siena gira, quando il suo motore si inceppa, per il Siena la strada si fa tutta in salita. Ha segnato al San Donato Tavarnelle nelle due gare giocate contro la squadra di Bonuccelli (all’andata, tra l’altro, finì 0-1): 6 punti. E’ stato il match winner delle due gare con il Montevarchi: 6 punti.

Nel girone di andata ha steso la Flaminia Civita Castellana: 3 punti; ha firmato la rimonta nella sfida del Franchi con il Seravezza Pozzi: 3 punti. Diciotto quindi, in totale, le lunghezze arrivate nelle partite in cui Galligani ha segnato.

Il ‘Gallo’, arrivato a Siena lo scorso anno in Eccellenza, nella marcia verso la Serie D, è stato l’unico bianconero ad aver collezionato l’en-plein di presenze, partendo dall’inizio. Quest’anno, invece, ne ha inanellate 18 su 19 (l’unica partita in cui è rimasto in panchina è stata la trasferta in casa dell’Ostiamare), pur, talvolta, subentrando.