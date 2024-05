Il calcio dei paesi fa il pieno per i playoff. Seicento spettatori ad Apecchio. Mughetti: "Tavullia ha avuto fame» Record di pubblico per gli spareggi dilettanti a Pesaro: oltre 600 persone per Apecchio-Cà Gallo e oltre 1000 per Avis Montecalvo-A.Tavullia. Il Tavullia vince 0-1 e si qualifica per la finale playoff. Prevista una sfida ostica con Montemarciano.