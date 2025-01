Il calendario. Assalto ai playoff. Per il Siena due gare in trasferta

Iniziato, con successo, il 2025 tra le mura del Franchi, la Robur è adesso atteso da due trasferte consecutive. Dopo la sfida di Montevarchi, i bianconeri busseranno alla porta della Flaminia Civita Castellana, al momento penultima: due gare da sfruttare al massimo, per tentare l’assalto ai play off e guadagnare posizioni. Insieme ai tifosi: anche per Siena-San Donato Tavarnelle, nonostante il momento delicato e le condizioni climatiche avverse, lo zoccolo duro del popolo bianconero non ha fatto mancare il proprio sostegno alla squadra di Magrini (presenti in tribuna coperta anche alcuni soci svedesi). Così, per la trasferta di domenica prossima al Brilli Peri – calcio di inizio alle 14,30 – il Siena Club Fedelissimi ha organizzato un pullman. La partenza è fissata alle 12,45 dalla sede dei Fedelissimi in viale Europa, 21. Il prezzo è di 15 euro per i soci e di 20 per gli altri. Per prenotare è possibile inviare un messaggio al numero 3932155202.