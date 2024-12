Il calendario. Contro il Grosseto l’ultima partita di questo 2024

Due partite, per rialzare la testa, prima di salutare il 2024 e il girone di andata. Dopo la trasferta di domenica in casa dell’Ostiamare, i bianconeri ospiteranno al Franchi il Grosseto. Una sfida attesa e di cartello che in questo momento assume un peso specifico enorme, non solo per l’onore, ma anche per la classifica. Dopo l’esonero di Malotti e l’arrivo di Consonni, i maremmani hanno messo la quarta e, inanellate sei vittorie consecutive, si sono proiettati ai primi posti della graduatoria, lanciando la sfida alla capolista Livorno. Tre punti separano il Grosseto e il Siena: basta questo per comprendere quanto preziosi siano quelli in palio tra due domeniche. La Robur, poi, ha un debito enorme con la ‘sua’ casa: nelle ultime tre partite disputate al vecchio Rastrello sono arrivate tre sconfitte (due, peraltro con la penultima e l’ultima della classe). Una macchia da cancellare subito, in un derby che vale tantissimo.