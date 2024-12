Il calendario. Coppa e campionato. Capuano e Braglia: due gare per volare

Girare a quota 32 punti era il primo obiettivo. Tra 24 ore gli amaranto scenderanno nuovamente in campo per centrare anche il secondo: la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Poi non ci sarà nemmeno il tempo di metabolizzare il passaggio del turno o l’eliminazione, e sarà già la vigilia dell’ultimo impegno del 2024, la trasferta in casa del Campobasso di Braglia. Quattro giorni di fuoco con due partite che se con esito positivo per entrambe, farebbero pendere la bilancia in maniera decisiva verso il segno positivo in questa prima parte di stagione. Ieri la squadra si è ritrovata a Rigutino. Scarico per chi ha giocato domenica, seduta standard per gli altri. Troise e il suo staff avranno soltanto la giornata odierna per preparare le contromisure da opporre ai siciliani. E contro le squadre di Capuano (nella foto), si sa, l’aspetto tattico conta. Indisponibili Chiosa, squalificato, Damiani e Chierico, infortunati, possibile qualche rotazione, ma senza grossi stravolgimenti. In difesa Righetti potrebbe scalare al centro con il ritorno di Coccia a sinistra, mentre a centrocampo si può rivedere Settembrini così come davanti Ogunseye o Gucci possono riprendersi un posto da centravanti. Sull’altro fronte Capuano ha detto che ricorrerà al turnover, difficile dire se sia una pretattica o meno.

Andrea Lorentini