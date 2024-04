Il calendario da qui alla fine. Un braccio di ferro tra sei squadre. Le tappe da superare per salvarsi

Quattro tappe per tirarsi fuori dai guai in una corsa che coinvolge sei formazioni. Nel girone B la corsa salvezza ha visto nelle ultime giornate assottigliarsi il lotto. Nella mischia sono rimaste dalla Spal alla Fermana. Hanno accelerato il passo Pineto, Entella e Sestri Levante che si sono messe in salvo per tempo, anche se per l’aritmetica manca ancora qualcosa. Quella dei liguri l’impresa più clamorosa: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate, dopo che avevano perso le 4 precedenti. Sull’Entella, organico alla mano, c’era poco da dubitare.

L’unico modo per mettersi in salvo è vincere, ma un conto è dirlo e un altro metterlo in pratica per chi ha incontrato in stagione delle difficoltà. Ma nel calcio non c’è mai da dare nulla per scontato. Mai come in questa fase sono determinanti le motivazioni e queste formazioni ne hanno da vendere, altrimenti sono guai. La quota salvezza resta intorno ai 42 punti e ora è aperta la caccia per tagliare questo traguardo. Il calendario riserva alla Recanatese un finale con formazioni di valore dovendo affrontare in casa Carrarese e Gubbio, in trasferta i giallorossi giocheranno a Cesena e a Entella.

La Spal ha sulla carta un organico di valore, ma in campo ciò non si è visto considerando che la troviamo in questa posizione, tuttavia la sensazione è che possa riuscire a evitare guai. L’Ancona di Boscaglia non ha nessuno scontro diretto ed ecco che le differenti motivazioni potrebbero fare la differenza: in casa riceverà Sestri Levante e Lucchese, in trasferta dovrà vedersela con Pontedera e Pescara. La Vis Pesaro ha un calendario difficile perché il derby a Rimini è sempre una partita complicata e nella gara a Sestri le motivazioni faranno la differenza, le gare interne con Perugia e Juve Ng nascondono più di un’insidia.

Si ricorda che il quint’ultimo posto garantisce la salvezza diretta in caso di + 9 dalla penultima. Al momento i dorici sarebbero salvi (+10 dall’Olbia), ma i sardi devono ancora recuperare una gara. Stasera si gioca Rimini-Olbia (ore 20.30) e e tutti guarderanno con estremo interesse questa sfida.