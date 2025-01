Il calendario. Gara con Ghiviborgo. Poi trasferta ostica con Seravezza Pozzi

Sta per aprirsi un periodo particolarmente delicato per la Robur. Se domenica al Franchi arriverà il Ghiviborgo, stessi punti dei bianconeri (che hanno però una migliore differenza reti) e stesse motivazioni, il 2 febbraio la Robur è attesa dalla difficile trasferta sul campo del Seravezza Pozzi: la squadra di Brando è seconda con 37 lunghezze all’attivo (le stesse del Grosseto) e, proprio come la scorsa stagione, ha tutta l’intenzione di rimanere nei piani nobili della graduatoria. Due scontri diretti che possono dire molto alla classifica. Domenica 9 febbraio la squadra di Magrini tornerà al vecchio Rastrello per ospitare l’Orvietana: gli umbri hanno al momento 27 punti, sono a metà classifica, pronti ad approfittare di qualsiasi passo falso di chi è davanti e allontanarsi sempre di più dalla zona rossa. Le tre gare accompagneranno Bianchi e compagni alla grande sfida: il 16 febbraio l’Ardenza ospiterà il derby Livorno-Siena. Una partita da non fallire, non tanto per velleità di classifica (i labronici sono già a +11 dal Seravezza Pozzi e a +13 dai bianconeri), ma per l’onore e per vendicare la gara di andata, persa immeritatamente: da lì è iniziato il difficile momento da cui il Siena sta cercando di tirarsi fuori.