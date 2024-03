Il calendario. Per Mazzola e Asta pausa lunga del campionato

Due turni di stop sono lunghi da affrontare, figuriamoci tre: per le due senesi Valentino Mazzola e Asta Taverne la pausa del campionato avrà una durata maggiore rispetto a tutte le altre squadre del raggruppamento visto che i biancocelesti riposeranno alla ripresa delle ostilità, mentre gli arancioblu si sono fermati il turno precedente l’interruzione. Con così tanti giorni a disposizione, se non altro, gli acciaccati e gli infortunati avranno maggiori chance di recupero. In casa Mazzola, se Corsi ha finito la stagione, la speranza è che torni a disposizione, per la partita casalinga con la Nuova Foiano del prossimo 14 aprile, Pierangioli, mentre non ci sarà sicuramente Burato, fermato dalla giustizia sportiva. In casa Asta, invece, per la gara di domenica 7 con il Pontassieve, gara fondamentale per gli arancioblu contro l’ultima della classe già retrocessa in Promozione, non ci sarà Di Renzone, che deve ancora scontare la squalifica rimediata dopo la sfida con il Terranuova Traiana. Gabriele Mazza, alle prese con una frattura al piede, ha ripreso ad allenarsi, ma difficilmente potrebbe tronare a disposizione alla prima partita utile.