Il Camaiore è al completo. Viareggio con due novità

Penultima giornata prima del giro di boa apertasi già ieri con l’anticipo Pontebuggianese-Certaldo (0-1). In campo oggi le tre versiliesi mentre c’è il mercato.

Qui Camaiore. L’imbattuta capolista già campione d’inverno da domenica scorsa, è sul sempre difficile campo di Ponsacco contro un Mobilieri che in settimana ha tagliato Bagnoli e Mengali prendendo Andreotti (ex Fucecchio e Cenaia... che il Camaiore incontra già per la terza volta in questa prima parte di stagione con tre maglie diverse!) e il 2006 Riccomi (ex Seravezza). Occhio ai recenti ex Crecchi e Imbrenda. Cristiani (che sconta l’ultima domenica della sua lunga squalifica a tempo) ha tutti a disposizione avendo ritrovato anche Kthella dopo i 3 turni di stop. Fischierà Nicola Mascelloni di Grosseto, assistito da Salvatore Spagnuolo di Siena e da Davide Valeri di Firenze. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 9 Chiaramonti, 11 Bacci (Nardi).

Qui Viareggio. Zebre impegnate al “Rossetti“ di Cecina contro una squadra molto avvolgente sulle fasce, specialmente a sinistra con Fiorini. Terna con Guglielmo Giannini di Pontedera, Matteo Rocchi di Pontedera e Marco Argiolas di Pisa. Amoroso è senza il suo terzino mancino Bertelli, squalificato Bertelli. Poi ci sono tutti. Intanto Manolo Benassi si è accasato alla Lampo Meridien in Promozione. Altra panchina per Sorbo e oggi pure per Brega. Probabile formazione (4-4-1-1): 1 Carpita (C); 2 Frroku (2005), 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Nannetti; 7 C. Belluomini, 8 L. Remedi, 4 Bianchi, 10 Bibaj; 11 Morelli; 9 Ortolini.

Qui Real FQ. Al “Necchi-Balloni“ arriva il Castelnuovo di Vangioni. Tutti disponibili per Buglio compreso l’ultimo arrivato Emanuele Smecca, punta 2003 ex Fezzanese, Tre Fiori e San Marco Avenza. Se ne sono andati Solimano, Mangiarotti e Micchi. Dirigerà Bonaventura Corti di Prato, con Nicola Lazzareschi di Lucca e Nicola Mori di Livorno. Probabile formazione (4-3-3): 1 Luci; 2 Vignali (2005), 5 Tognarelli (C), 6 Vittorini, 3 Giubbolini; 4 Bucchioni, 10 Bartolini, 8 Fortunati; 7 Meucci, 9 Scarpa (Panicucci), 11 Lucarelli.