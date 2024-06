Il Camaiore è scatenato. Ecco Cornacchia e Bacci

Camaiore e Pietrasanta si son prese la scena del mercato in questa settimana. Da una parte lo scatenato presidente Michele Pardini sta regalando al confermato tecnico Pietro Cristiani un rinforzo dopo l’altro (già quattro i colpi ufficiali piazzati, più le tante riconferme). Dall’altra il ds Simone Baldacci che dopo aver perso tre pedine chiave (una per reparto) si è fatto trovar pronto con le contromosse per garantire all’allenatore ’Beppe’ Della Bona (che come vice ritrova Maurizio Bertocchi, dal Real FQ) il mantenimento di alta qualità all’interno della rosa.

In Eccellenza dunque il Camaiore ha calato un poker d’assi: dopo gli innesti di Granaiola (dal Seravezza) a centrocampo e di Nardi (dal Ponte Buggianese) in attacco ecco le ufficialità annunciate di Nicola Cornacchia (dalla Massese) e di Michele Bacci (dal Montecatini) che danno ai bluamaranto ancor più versatilità ed imprevedibilità sugli esterni alti, con tanta gamba e qualità. Ad oggi il Camaiore è “la favorita sulla carta“ insieme alle a loro volta incontenibili sul mercato Perignano (che ha preso pure Zocco, Mattia Papi e Alessio Regoli) e Mobilieri Ponsacco (che ha ingaggiato anche Volpi, Penco e Federico Gemignani).

Ma in chiave lotta al titolo non si può non considerare il neopromosso Viareggio che a sua volta ha già preso Sorbo-Bertelli-Morelli più Alessio Bianchi da ufficializzare ed ha fatto tante conferme di rilievo. Più indietro al momento (ma c’è tutto il tempo per recuperare visto che siamo appena a metà giugno) c’è il Real Forte Querceta che, dopo aver maldigerito la retrocessione dalla D, sta lavorando molto sottotraccia e per adesso oltre al nuovo tecnico Andrea Cipolli ha annunciato solo il ritorno del portiere 2003 Thomas Pastine.

In Promozione il Pietrasanta ha già voltato pagina salutando oltre a Genovali-Ghelardoni-Mengali pure il secondo portiere Mariani e la punta Pinelli. I nuovi arrivi sono Leonardo Terigi in difesa (dalla Massese), Fabio Biagini in mediana (dal Camaiore) ed Elia Bruzzi in attacco (dalla Pontremolese) oltre alla ciliegina iniziale Federico Mattiello (dalla Cuoiopelli ed ex Serie A) e alle conferme Citti, Da Prato, Laucci, Samuele Ceciarini e Szabo.

Simone Ferro