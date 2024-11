Il Camaiore ospita la ’Faina’. Viareggio, solo la vittoria

L’Eccellenza è all’11ª giornata... e per le tre versiliesi è tempo di bilanci con gli occhi al mercato.

Il Camaiore ha la sfida tostissima in casa col Castelnuovo Garfagnana reduce dalla brutta sconfitta interna col Certaldo e voglioso di rivalsa con Walter Vangioni in panchina. ’La Faina’ prepara trappole tattiche per i bluamaranto di Pietro Cristiani (che invece non sarà in panchina per squalifica). Nei bluamaranto non ci sono gli squalificati Kthella (fermato 3 giornate) ed il 2005 Belli ma tornano Bacci e Cornacchia. Dirigerà Cristiano Biagini di Lucca, assistito dai pisani Davide Casole e Giacomo Pieve. "È la peggior partita che poteva capitarci adesso – confessa Cristiani – difficile da preparare... sapendo poco di loro".

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Bologna (’05); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 11 Bacci (Nardi), 9 Chiaramonti.

Il Viareggio deve vincere per forza oggi al Marco Polo Sports Center contro la Cuoiopelli fanalino di coda... ma in risalita visti gli ultimi suoi due risultati fra campionato e coppa. Archiviata la delusione di Coppa (con l’eliminazione agli ottavi per mano della Massese), Christian Amoroso dice di avere "le idee chiare". "Mi aspetto di vincere in qualsiasi modo" dice l’allenatore bianconero, che non avrà Luca Remedi (squalificato) e Morelli (infortunato). Si rivede invece Benassi. Fischierà Mattia Tinelli di Verona, con guardalinee Lorenzo Dario Puccini di Pontedera e Mirko Mangini di Livorno. Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 Frroku (’05), 5 Bertacca, 6 Sorbo, 3 Bertelli; 7 C. Belluomini, 4 Bianchi, 8 Minichino, 10 Bibaj (Chicchiarelli); 11 Caggianese (Marinai), 9 Brega.

Il Real Forte Querceta ha la dura trasferta a Cenaia contro il suo ex tecnico Nicola Sena che non avrà Puleo e Matteo Rossi. Nel Real invece è squalificata la punta Micchi. Infortunato il portiere Pastine. Terna designata con Jonathan Cornello di Firenze, Gianni Gambini di Pontedera e Clara De Matteis di Empoli. Probabile formazione (3-5-2): 1 Luci; 5 Tognarelli (C), 6 Vittorini 3 Giubbolini; 2 Meucci, 4 Quercetani (’05), 10 Bartolini, 8 Fortunati, 11 Lucarelli; 9 Scarpa, 7 Panicucci (Mangiarotti).