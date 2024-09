Il Camaiore vola in testa. Ribaltato di forza il Cenaia dopo un inizio titubante

camaiore

3

cenaia

1

CAMAIORE: Costa, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani, Anzilotti, Amico, Chiaramonti (81’Ricci), Cornacchia, Bacci (55’ Nardi). All. Cristiani.

CENAIA: Baglini, Rossi, Papini, Bartolini (60’ Andreotti), Signorini, Puleo, Pecchia (82’Calloni), Qulici, Ferretti, Neri, Apolloni. All. Sena.

Arbitro: Leonetti di Firenze

Reti: 16’ Puleo, 34’ Chiaramonti, 53’ Cornacchia, 83’ Nardi.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Papini, Apolloni, Baglini, Borgia, Zambarda.

CAMAIORE – Il Camaiore esce alla distanza e batte per 3-1 il Cenaia ottenendo tre punti che valgono l’aggancio alla Pro Livorno in vetta alla classifica. I padroni dopo una bella partenza hanno accusato lo svantaggio iniziale. Per buoni venti minuti, la formazione di Cristiani è sembrata irriconoscibile.

La svolta della gara ruota tutto sul gol annullato per fuorigioco al 28’ al Cenaia. Da lì in avanti, dopo il pareggio del solito cecchino Chiaramonti, si è visto un altro incontro. Tant’è che nella ripresa i padroni di casa trascinati dall’onnipresente Cornacchia, il migliore in campo, alla fine hanno ampiamente legittimato il risultato finale. Al 16’ il Cenaia batte una punizione dentro l’area, Puleo lasciato completamente libero, di testa trova il vantaggio. Il Camaiore non si riprende, sino al 34’ quando Chiaramonti su una palla dentro l’area aggancia e di destro fredda il portiere avversario per il pareggio.

Nella ripresa i bluamaranto entrano con altro piglio, aumenta in modo esponenziale il ritmo e la qualità di gioco. Al 53’ Borgia da leone indomito recupera palla a Signorini e serve al centro Cornacchia che di destro firma il sorpasso. Cristiani fa entrare in attacco Nardi che ha un bell’impatto sulla gara. Le occasioni fioccano per il Camaiore che se ne divora almeno tre, come al 66’ quando un’invenzione di Chiaramonti libera davanti al portiere Cornacchia che di sinistro coglie la traversa. Il Cenaia si fa pericoloso sui calci di punizione quando butta la palla in mezzo all’area, ma al 84’ la velenosa punizione di Nardi chiude la gara sul definitivo 3-1. Tre punti e primo posto per il Camaiore.

Andrea Bazzichi