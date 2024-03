Il cambio di stadio. La questura di Arezzo sposta la partita. Non si gioca ad Anghiari ma a Sansepolcro

L’ufficialità della notizia è arrivata a poche ore dal fischio di inizio della gara: Baldaccio Bruni-Siena non si giocherà allo Zanchi di Anghiari, ma al Buitoni di Sansepolcro. La decisione è stata presa dalla questura di Arezzo tra venerdì sera e ieri mattina: proprio ieri mattina è arrivato l’esito del ricorso presentato dal Sansepolcro (impegnato in casa con la Sangiovannese) per la squalifica del campo di due giornate. Il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, con la squalifica che si è ridotta a un turno e il Buitoni ‘libero’ per questo pomeriggio (Sansepolcro-Sangiovannese si giocherà all’Angeletti di Sinalunga). La questura si è mossa in questo senso per motivi di ordine pubblico: la struttura di Sansepolcro può accogliere un maggior numero di tifosi e permette una migliore gestione dei sostenitori ospiti e locali. Il Siena ha comunque ringraziato la Baldaccio Bruni per "la piena collaborazione e disponibilità dimostrata nell’organizzazione della partita".