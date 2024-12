Il cammino. A metà gennaio due turni di fila lontano da casa

Se la Robur inizierà il 2025 davanti ai propri tifosi, contro il San Donato Tavarnelle, la settimana successiva i bianconeri saranno impegnati in trasferta, sul campo del Montevarchi. Domenica 19 gennaio busseranno alla porta della Flaminia Civita Castellana, per poi chiudere il mese di gennaio al vecchio Rastrello con il Ghiviborgo. Per quanto il campionato abbia dimostrato che non esistono partite semplici e/o scontate, le prossime tappe del cammino stagionale vedranno Bianchi e compagni affrontare avversarie di medio bassa classifica, a parte proprio il Ghiviborgo che al momento si trova al quinto posto con 28 punti all’attivo. Nel girone di andata la Robur, nelle prime quattro giornate, ha conquistato dieci punti, frutto di tre vittorie e del buon pareggio a reti bianche di Ghivizzano. Il mese di febbraio, per il Siena, inizierà in trasferta, in casa del Seravezza Pozzi a oggi terza forza del girone, dietro alla capolista Livorno e al Grosseto. Il match dell’Ardenza, arena dei labronici, non è così lontano: andrà in scena il 16 febbraio. Sette giorni prima il Franchi farà da cornice alla sfida con l’Orvietana.