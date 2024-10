Il cammino dei gialloblu. Fermana, sette giorni per dare la svolta

La Fermana continua la marcia di avvicinamento a quelli che saranno sette giorni a ritmi veramente intensi con tre gare, nove punti in palio e un solo match al Bruno Recchioni in programma mercoledì prossimo alle 20.30 contro la corazzata Chieti. Tre gare ravvicinate al termine delle quali giocoforza la classifica avrò una fisionomia differente e probabilmente più definita. Molto importante per i giabblù muovere la classifica e farlo fin dalla gara di domenica a Notaresco con la prevendita iniziata ieri. Biglietti disponibili sul circuito ciaoticket e nei punti vendita autorizzati di zona: tagliando unico a 15 euro mentre gli under 14 potranno entrare gratuitamente allo stadio. Nel giorno della gara botteghini chiusi e ci sarà tempo fino alla giornata di sabato per acquistare i biglietti. Tornando alle questioni di campo, sotto la lente di ingrandimento ci sono le situazioni che riguardano gli infortunati, come da bollettino medico della società. Dunque attenzione rivolta a Bianchimano, Karkalis e Casucci dopo le rispettive problematiche riportate domenica scorsa e quelle di Pinzi, fermo dalla scorsa settimana. Realisticamente e salvo complicazioni, seppur con qualche seduta di allenamento in gruppo meno degli altri, dovrebbero essere abili e arruolati per domenica in casa del Notaresco. Sar la prima trasferta di questo campionato che i gialloblù affronteranno su un terreno in erba naturale, tra l’altro dato non in ottime condizioni, dopo i sintetici affrontati a Recanati, Ascoli Piceno e L’Aquila. Dall’altra parte una squadra come quella di Evangelisti che cerca ancora il primo successo stagionale e che domenica scorsa ha subito la contestazione della propria tifoseria dopo il 2-0 subito in casa della Recanatese. Insomma una sfida da prendere con le molle e da affrontare al massimo dell’attenzione. Chiaramente tutte le attenzioni sono rivolte a domenica ma è inevitabile pensare e ragionare anche nell’ottica dei tre appuntamenti in una settimana perché le forze è inevitabile che vadano dosate nel migliore dei modi, non dimenticando anche il fatto, ribadito dal dg Federico Ruggeri lunedì scorso, che alla Fermana mancano circa 40-45 allenamenti dovuti alla partenza forzatamente in ritardo della stagione. Ciò che fan ben sperare però non è solo l’atteggiamento iniziale della squadra che ha saputo mettere alle corde la Vigor Senigallia per gran parte della prima frazione di gioco ma proprio per quel pensiero collettivo di crederci fino alla fine, tutti insieme, anche coloro che erano in tribuna e continuavano ad incitare la squadra anche nella parte finale della gara. Notaresco che si avvicina dunque con il precedente positivo della Juniores Nazionale che proprio a Notaresco sabato scorso ha centrato il primo successo stagionale (dopo un pari e tre ko) per 3-1 con doppietta di Ricci e gol di Corigliano.

Roberto Cruciani