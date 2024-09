Il cammino della Fermana. Si avvicina il derby con l’Ancona. Cosa dicono i precedenti

La sfida all’Ancona è una di quelle gare che richiama tanti eventi. Ma la mente del tifoso canarino sfoglia l’album dei ricordi e si ferma all’8 maggio 2011 con quel Bruno Recchioni stracolmo, considerando che si parlava di Eccellenza, ma soprattutto quel 2-2 finale in pieno recupero che negò la D alla squadra di Cornacchini. In campo c’era proprio Ruben Dario Bolzan con fascia di capitano al braccio dei gialloblù e quella giornata l’ha ricordata in occasione della conferenza stampa per la sua presentazione. "In quei giorni e in quella giornata si respirava un’aria incredibile, si respirava il calcio vero". Oltre 13 anni sono passati e di Fermana-Ancona ce ne sono stati ancora diversi, gli ultimi tutti in Lega Pro anche con tanti episodi da raccontare in campo e fuori. Ma stavolta l’attesa si sente che ha qualcosa di diverso, con due società che hanno modificato il loro profilo radicalmente in estate, rischiando anche di non essere al via della stagione.

L’Ancona con una nuova società e una nuova matricola ripartendo dopo la mancata iscrizione, la Fermana con un nuovo corso ma in ritardo sulla tabella di marcia, con allenamenti al via posta Ferragosto oltre ad un -2 ereditato dallo scorso anno e subito annullato dal successo di Recanati salutato da oltre 350 tifosi al seguito. Insomma di carne al fuoco per discutere e alimentare il fuoco della rivalità ce n’è molta e sicuramente anche per mister Bolzan sarà una gara speciale, di quelle attese. La squadra intanto continua ad allenarsi al Bruno Recchioni, anche nella giornata di ieri, dopo la consueta doppia seduta del mercoledì. Per quello che riguarda la formazione da mandare in campo diverse le soluzioni che possono essere provate con la certezza che non si dovrebbe discostare molto dall’undici di Recanati. Diversi i lavori fatti anche per prevenire la consuete uscite in palleggio che i dorici hanno mostrato in questa primissima fase di stagione, per una Fermana cui piace aggredire, recuperare palla e cercare prima possibile di attaccare la porta in verticale. Per quanto riguarda l’attacco sarà probabilmente lo stesso tridente di domenica con Ferretti, Bianchimano e Sardo che hanno oltretutto timbrato tutti il cartellino, con Pinzi che scalpita come alternativa sugli esterni e che un gol all’Ancona due stagioni fa lo ha anche segnato. Mediana che fa perno sul fosforo di Romizi con ai lati Mavrommatis e Valsecchi. In difesa qualcosa potrebbe essere rivisto, forse sugli esterni dopo qualche titubanza al debutto. Intanto continua la prevendita a Casa Fermana: oggi dalle 15 alle 19,30, domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre domenica aperta la biglietteria di Villa Vitali dalle 12 fino a fine primo tempo.

Roberto Cruciani