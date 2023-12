Il campionato è sempre più aperto. Il Grifone ha le carte per giocarsela

Si fa sempre più intrigante la classifica nella parte alta dove si è formato un bel gruppo di contendenti. I numeri stanno a dimostrare che regna un grande equilibrio e che anche la capolista Pianese, sta perdendo colpi. Non esiste una squadra ammazza-campionato sulla quale fare la corsa: ci sono cinque-sei squadre (sicuramente le sorprese fino a questo momento sono Seravezza Pozzi e Tau Altopascio accanto alle più blasonate Grosseto, Pianese, Follonica Gavorrano, Livorno) che se la stanno giocando a viso aperto. E questo sicuramente rende più interessante il campionato, ma anche più complicato il cammino per chi vuole vincere. Il Grosseto di Bonuccelli, dopo la vittoria sul campo dell’Orvietana, ha accorciato le distanze tornando ad occupare la quarta posizione a quattro punti dalla capolista Pianese. L’ingresso in campo della punta Romairone (Foto Noemy Lettieri) si è rivelato una mossa vincente da parte di Bonuccelli: l’ultimo arrivato in casa del Grifone, infatti, (a breve dovrebbe arrivare anche un difensore) con il suo gol ha regalato tre punti importanti e la seconda vittoria esterna dei biancorossi. Buon viatico per la gara casalinga che giovedì, inizio alle 15, vedrà il Grosseto ospitare l’Aquila Montevarchi. Nonostante il giorno lavorativo e l’orario pomeridiano è auspicabile che sugli spalti dello "Zecchini" ci sia una bella cornice di pubblico.