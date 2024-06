Il capitano ha detto sì. Espeche oggi alla firma

Espeche sì, Benedetti no. Il capitano prolunga e festeggerà 40 anni con la casacca granata, il fantasista dribbla le possibilità di un accordo (entrambi erano in scadenza di contratto) e per il terzo anno di fila è sul mercato. Con lui il Pontedera perde un altro pezzo della vecchia guardia, quella dell’era-Giovannini, della quale ora rimangono in tre: Mattia Pretato, Gabriele Perretta e, appunto, Marcos Espeche. La firma del difensore di nazionalità argentina, che prolungherà per un altro anno, è fissata per oggi, due giorni dopo il 39esimo compleanno e così l’anno prossimo farà cifra tonda qui in riva all’Era. Per lui sarà il quarto anno a Pontedera, seconda più lunga permanenza in un club nella sua carriera dopo i 7 campionati a Lucca (2011-2018), dove abita, ma davanti al biennio a Reggio Emilia (2019-2021), dove ha disputato la sua unica stagione di Serie B, e del campionato a Gubbio (2018-2019). Approdato a Pontedera nell’estate 2021, Espeche nonostante un’età già non più giovanissima si è distinto per continuità di gioco e rendimento.

Al primo campionato ha messo insieme 32 presenze, tutte da titolare, per 2.835 minuti complessivi, risultando il quinto giocatore più utilizzato da Maraia. Nel secondo le presenze sono state 36 (34 quelle da titolare) e i minuti 3.044, più di tutti gli altri 28 compagni, portieri compresi, impiegati prima da Catalano e poi da Canzi. Nel terzo, da poco concluso, il difensore, che ha sempre indossato la casacca numero 19, ha collezionato 33 presenze (tutte da titolare) per un totale di 2.715 minuti, quinto minutaggio più alto in organico. In 101 partite ha segnato anche due reti, entrambe decisive ed entrambe nei minuti di recupero finali: la prima quella del 2-3 a Viterbo del 13 novembre 2021, la seconda quella dello 0-1 a Pesaro il 2 marzo 2024. Fine del rapporto invece con Giacomo Benedetti. Il 25enne centrocampista non ha trovato l’accordo per proseguire la sua avventura in granata che si chiude dopo 4 campionati, dopo essere arrivato dalla Pianese nel 2020. Questa stagione per altro è stata la sua migliore, sia in termini di presenze da titolare, 30 su 34 totali, sia di gol segnati, 4, mentre nei tre anni precedenti erano stati tre. Nelle ultime due estati però le trattative sull’accordo non erano filate lisce. In quella 2022, Benedetti, pur sotto contratto, venne messo sul mercato dal club. Il ragazzo però continuò ad allenarsi con serietà insieme al gruppo guadagnandosi la permanenza e la maglia da titolare. Nell’estate passata invece è stato lui (in scadenza) che ha preferito guardarsi intorno, ma non sono arrivate chiamate interessanti e il Pontedera lo ha riaccolto ben volentieri. Quest’anno stesso film, ma dubitiamo che il finale possa essere lo stesso.

Stefano Lemmi