Il capitano rossoblù Omiccioli. "Sangiustese, c’è da riscattarsi»

"Il nostro girone di andata è stato decisamente negativo, al di sotto delle aspettative". Andrea Omiccioli, capitano della Sangiustese, guarda in faccia la realtà con la squadra che ha 11 punti alla fine della prima parte di campionato e alle sue spalle ha solo due formazioni. "Speriamo – aggiunge – che a Tolentino, nella prima giornata di ritorno, di potere iniziare a tirarci fuori da questa complicata situazione, vogliamo farcela a tutti i costi considerando che le doti non ci mancano. Di certo il 7 gennaio ci attenderà a Tolentino una partita molto difficile, loro hanno una rosa di primo livello con giocatori importanti per la categoria, inoltre vengono da sei risultati utili consecutivi. È una partita da preparare nei dettagli, ma noi non possiamo più permetterci errori". In questo periodo le squadre possono cambiare pelle attraverso il mercato. "Queste operazioni cambieranno le carte in tavola e gli scenari. Le formazioni che occupano posizioni delicate cercheranno di rinforzarsi e correggere ciò che non è andato bene nella prima parte". Nell’andata non sono mancate quelle realtà che hanno confermato quanto ci si aspettava, c’è chi ha deluso ma anche chi ha sorpreso in positivo. "Il Chiesanuova è la squadra che mi ha maggiormente impressionato, tuttavia un po’ me lo aspettavo visti i nomi importanti che annovera in rosa".