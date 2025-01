Il capitano Tizi. "Tolentino, approccio giusto. Ma ora vogliamo i punti»

"Con il Fabriano Cerreto vogliamo tornare a fare punti, veniamo da un momento non felicissimo a livello di risultati, ma l’atteggiamento della squadra è sempre stato quello giusto". Carica il Tolentino il capitano Lorenzo Tizi, in vista della prossima partita casalinga dei cremisi contro il Fabriano Cerreto.

"Le ultime due settimane sono state difficili a livello di risultati – dice il capitano cremisi –, gli episodi hanno pesato moltissimo in entrambe le partite, e complice qualche assenza abbiamo fatto fatica a riprendere l’avversario da situazioni di svantaggio. Mancano diverse partite ancora alla fine del campionato e dobbiamo ritrovare subito la fiducia e i risultati perché abbiamo tutte le possibilità per fare bene".

Una sfida molto particolare per Tizi, ex della gara, emozione particolare per lui affrontare il Fabriano. "Ho vissuto periodi fantastici con loro – continua –, conosco bene l’ambiente e tanti ragazzi che giocano lì, quindi per me sarà una grande emozione ritrovarli da avversari".

Tolentino che per la partita di domenica, spera di recuperare diversi calciatori rimasti fuori nella gara scorsa, aumentando le rotazioni a disposizione del tecnico. "Non deve essere per noi una scusante l’assenza di qualche calciatore – conclude Tizi –, perché questa è una squadra molto forte e coesa, quindi chiunque scenderà in campo domenica sono sicuro che darà il massimo per ottenere tre punti".

Marco Natalini