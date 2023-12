Il capitano Tommaso Bianchi. "Non mi aspettavo 12 punti di vantaggio. Adesso giochiamo sapendo di essere forti»

"Non mi sarei aspettato di arrivare alla fine del girone di andata con 12 punti di vantaggio, ma che la squadra sarebbe migliorata tanto sì, perché fin da subito ho visto la qualità della rosa": Tommaso Bianchi (nella foto) applaude la Robur. "Sotto di noi il campionato è molto livellato, ma le altre squadra, prima o dopo, hanno commesso qualche passo falso, a differenza nostra". Entrato in campo nel secondo tempo, per un piccolo acciacco fisico, il capitano ("indossare la fascia ti dà maggiori responsabilità verso tutti i ragazzi") ha segnato una doppietta. "Adesso scendiamo in campo con quella consapevolezza dei nostri mezzi che ci era mancata nelle prime partite – spiega –. Adesso giochiamo sapendo di essere forti e lo dimostriamo". "Sono tutte partite difficili – ha poi aggiunto –: ieri all’inizio abbiamo fatto un po’ fatica, perché gli avversari all’inizio reggono fisicamente e sono ben organizzati e le condizioni del campo non ci hanno agevolato. Una volta sbloccata, però, si sono aperti gli spazi e le qualità sono venute fuori. Davanti abbiamo giocatori che possono fare la differenza". "L’esultanza per i gol a ‘cigno’ – chiude Bianchi –? E’ un riferimento al Mac, una moda del momento su Tik Tok. Ci fa divertire nello spogliatoio, quindi qualche volta lo propongo per ricordare le battute che facciamo…".

A.G.