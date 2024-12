Il capitolo over. "Nessuno ha chiesto di andare via. Uniti per la causa»

Il ds Simone Guerri ha parlato anche degli over. "Nessuno dei ragazzi ha chiesto di andare via – ha sottolineato –, si sentono partecipi alla causa, non ho avvertito da parte di nessuno la volontà di abbandonare la nave. E vi assicuro che, come i tifosi, dei quali accettiamo le contestazioni perché una piazza come Siena è un privilegio e non può permettersi certe figure, dopo le sconfitte sono stati i primi a starci male. Non è stato un bel Natale per nessuno. In allenamento non hanno mai lesinato impegno. Con la squadra, come con il mister, ho un rapporto diretto: ai giocatori ho detto che non devono adagiarsi sulla sconfitta, non devono reagire passivamente. E che, visto che probabilmente rimarremo questi, che dovremo rimboccarci ancora di più le maniche, dando il doppio o il triplo. Io per primo che, se non posso fare mercato, mi adopererò in altro modo, dando una mano da un punto di vista logistico, vedendo più partite, stando più vicino al mister e ai ragazzi". "Viceversa a qualche over è stato chiesto di valutare la cessione – ha spiegato il direttore – ma poi sono tornato sui miei passi quando ho visto che il rischio era di togliere per non mettere. Un discorso valido in generale".

A.G.