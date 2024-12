Il Carpi sogna un gran finale: "A Rimini come a Sestri"

di Davide SettiCARPIPer chiudere un 2024 da incorniciare al Carpi è richiesta un ultimo sforzo di spessore. Stasera alle 19.45 a Rimini i biancorossi aprono il girone di ritorno contro un avversario che viaggia a mille, appena approdato alle semifinali di Coppa Italia e reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 gare. "Il Rimini ha cambiato tanto rispetto all’andata – le parole di mister Cristian Serpini – anche il modulo con Buscè che sta alternando il 5-3-2 al 4-2-3-1. Un avversario in salute, ma anche noi stiamo bene nonostante le assenze. Se facciamo il Carpi per il Rimini è dura. Fin qui abbiamo sempre reagito bene dopo un ko, ci manca il gradino di bissare una grande prova come è stata a Sestri. Anche Rimini, come Legnago e Sestri, la considero una finale proprio perché voglio vedere questo salto di qualità. I ragazzi mi hanno fatto vedere che responsabilizzandoli danno il massimo". Al Carpi mancheranno Mandelli, Forapani, Tcheuna e anche Verza, "che al massimo va in panchina perché non ha fatto nemmeno un allenamento col gruppo. Cecotti a destra? È un’opzione, gli ho parlato sa che sono contento ma che deve ancora alzare i giri, penso che questa sia la gara giusta per lui". Ultima battuta è per il mercato di gennaio. "Quando hai giocatori che si applicano come i nostri è difficile lasciare andare via uno, basta vedere l’anno scorso con Tentoni e Rossi che sono stati decisivi nel ritorno".

Programma. La 1^ di ritorno: Ascoli-Spal 1-1, Lucchese-Pineto 3-3, Pontedera-Legnago 0-0, Sestri-Gubbio 2-1, oggi (15) Campobasso-Arezzo, Milan U23-Entella e Pescara-Ternana, (17,30) Perugia-Pianese e Vis Pesaro-Torres, (19,45) Rimini-Carpi. Classifica: Pescara e Ternana (-2) 40, Entella 38, Vis Pesaro 35, Torres 33, Arezzo 32, Rimini 28, Campobasso, Pineto e Ascoli 25, Pianese e Carpi 24, Perugia e Gubbio 22, Pontedera 20, Lucchese e Spal (-3) 19, Mian U23 e Sestri 16, Legnago 13.

Dal campo. Biancorossi con la stessa squadra di Sestri, ma un Sall in più in panchina. Nel Rimini out Cernigoi, Gorelli e Cinquegrano oltre a Bellodi squalificato.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Longobardi, Megelaitis, De Vitis, Lepri, Semeraro; Garetto, Langella, Piccoli; Cioffi, Parigi. A disp. Vitali, Ferretti, Falbo, Lombardi, Fiorini, Malagrida, Accursi, Ubaldi, Jallow. All. Buscè

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Puletto, Contiliano, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Mazzali, Mazzoni, Amayah, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini

Arbitro: Dorillo di Torino