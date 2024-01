Il caso ‘Franchi’. L’assessore Lorè nel mirino dei tifosi. Esposto striscione

Stadio Franchi-campo Bertoni: tra i tifosi bianconeri sta montando la rabbia. Come ha detto anche il centrocampista Masini la situazione è diventata "esasperante" e, giorno dopo giorno, nell’ambiente, sono sempre meno le speranze di poter vedere Bianchi e compagni al vecchio Rastrello e magari festeggiare all’ombra di San Domenico la promozione. Durante la partita di ieri pomeriggio la Curva Lorenzo Guasparri ha esposto uno striscione non troppo lusinghiero nei confronti dell’assessore all’Edilizia sportiva e allo Sport Lorenzo Lorè. E non sono mancati cori di disapprovazione anche nei confronti dell’ex presidente Emiliano Montanari. Intanto giovedì si sta avvicinando: tra tre giorni si terrà l’attesa udienza del Consiglio di Stato, ‘interpellato’ dall’Acr Siena, dopo la sentenza del Tar della Toscana che ha rimandato la decisione sulla querelle tra il Comune e il club per la revoca della concessione d’uso delle due strutture, a giudice ordinario.