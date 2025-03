Il caso. Tabù del Comunale. Solo sei vittorie su sedici partite

L’Arezzo fa ritorno al Comunale dopo la trasferta di Ascoli, ma in questa stagione non si può proprio parlare di fattore campo. Il Cavallino, numeri alla mano, finora ha fatto meglio in trasferta, dove ha ottenuto 26 dei suoi 49 punti. Tre in più, dunque, di quelli racimolati davanti al proprio pubblico.

Sono appena sei le vittorie in casa in sedici confronti, cui si aggiungono cinque pareggi e ben cinque sconfitte. Il rendimento interno è letteralmente precipitato dallo scorso novembre in poi. Prima, erano arrivate quattro vittorie su sei gare contro Campobasso, Legnago, Gubbio e Spal. Dopo, appena due successi contro Pianese e Sestri Levante (l’ultimo in ordine di tempo), quattro pareggi e quattro sconfitte, l’ultima nell’ultimo turno interno contro il Carpi.

Un ruolino assolutamente da migliorare negli ultimi tre turni al Comunale della stagione regolare, anche in ottica playoff. Tra questi, peraltro, spicca il derby contro il Perugia in programma il prossimo 6 aprile. Prima, però, c’è il Milan Futuro domani con calcio d’inizio all’insolito orario delle 19.30. Per sfatare, in un colpo solo, il tabù legato alle squadre B e ritrovare il feeling con il proprio campo.