Il caso. Tribuna inagibile. Partita off limits per tutti i tifosi

Sarà uno stadio deserto, quello che accoglierà domenica la squadra di Magrini: i tifosi bianconeri, proprio come quelli di casa, non potranno assistere di persona all’incontro, visto che la partita tra biancoviola e bianconeri verrà giocata a porte chiuse a causa dell’inagibilità dell’unica tribuna dell’Anco Marzio. L’impianto lidense era stato riaperto a inizio stagione, ma il mese scorso, dopo la gara con il Figline, datata 19 ottobre, l’ingresso ai tifosi è stato nuovamente negato, su decisione del Comune di Roma: il cronoprogramma dei lavori annunciati in estate, infatti, non è stato rispettato e a causa delle mancate autorizzazioni la struttura non può ospitare il pubblico, con risvolti negativi sia per i tifosi, che per la squadra (che è in silenzio stampa) che per il territorio. Una situazione che sia sostenitori biancoviola che la stessa società non riescono più a sopportare.