Il Castello piazza due colpi. Ecco Calonaci e Milanesi

Molto attivo sul fronte del mercato dilettanti il Castelfiorentino United del direttore sportivo Andrea Pucci, tornato quest’anno in gialloblù a distanza di due anni dalle proprie dimissioni. Dopo essersi assicurato le prestazioni del portiere Iacoponi, infatti, il diesse del club valdelsano ha pescato dalla Chiantigiana per rinforzare centrocampo e attacco della squadra che sotto la guida del confermato Nico Scardigli a partire dal prossimo settembre sarà chiamata ad affrontare il campionato di Promozione. Sono arrivati il mediano classe 2000 Yuri Calonaci e la punta di un anno più giovane Tommaso Milanesi. Il primo, che nell’ultima stagione ha segnato ben 6 reti, è cresciuto nel vivaio del San Donato Tavarnelle, con la cui maglia ha poi esordito in Serie D collezionando 53 presenze nella quarta serie italiana fino al 2022 quando si è trasferito al Porta Romana.

Con il club arancionero di Firenze ha giocato 11 volte fino a dicembre quando è passato al Montalcino sempre in Promozione, realizzando 3 reti in 12 gare. Poi l’approdo alla Chiantigiana dove nell’ultima stagione chiusa a metà classifica trova anche Milanesi, autore di 8 centri e reduce da un biennio alla Colligiana in Eccellenza con 48 ‘gettoni’ e 9 gol. Categoria dove ha militato anche con San Gimignano e Poggibonsi mettendo insieme altre 25 presenze, impreziosite da 5 reti.