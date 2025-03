Il Cenaia allunga il passo. E i Mobilieri sono nei guai

CENAIA 19691MOBILIERI PONSACCO0

CENAIA 1969: Baglini, Rossi, Di Bella (13’ st Papini), Remorini, Signorini, Puleo, Solimano, Marcon, Canessa, Ferretti (17’ st Apolloni), Puccini (30’ st Pecchia). All.Sena.

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Fischer (21’ st Crecchi), Gemignani, Burato, Mancini, Colombini, Volpi (21’ st Regoli), Morana, Andreotti, Pallecchi (43’ st Steffich), Borselli. All.Bozzi.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatore: al 19’st Canessa.

Cenaia – Un Cenaia pimpante e tonico supera con una seconda parte di partita i Mobilieri Ponsacco, e allunga il passo rispetto alle altre squadre che lottano per la fase finale dei play off. La partita rivestiva particolare importanza soprattutto per la compagine ponsacchina che però in campo, dopo un inizio di gara sostenuto, è calata di intensità agonistica controllata bene dal reparto difensivo del Cenaia. Per i Mobilieri una sconfitta che li vede quasi matematicamente condannati ai play out. L’avvio di partita è stato di marca rossoblù che hanno cercato di mettere in difficoltà la squadra di mister Sena. Questa pressione non ha portato a veri e propri pericoli per la porta difesa da Baglini, limitandosi a qualche calcio d’angolo. Si va al riposo sul risultato di parità a reti bianche. Nella ripresa i verdi arancioni, oggi privi di Neri squalificato, alzano il loro baricentro e per Mobilieri iniziano i problemi. Nonostante tutto però al 15’ Pallecchi con una bella conclusione cerca di andare a segno ma risponde altrettanto bene il portiere locale Baglini che sventa il pericolo. Il gol del Cenaia arriva al 19’ con un’azione che parte da Papini, entrato da pochi minuti, il quale dopo aver superato un avversario entra in area di rigore ponsacchina e serve Canessa che non ha difficoltà a mettere la palla alle spalle di Lampignano. I rossoblù accusano il gol e non riescono ad impostare una valida reazione, tanto è vero che al 30’ rischiano di subire il raddoppio dei locali. E’ ancora Papini all’impostazione che crossa per l’accorrente Apolloni il quale di testa, da buona posizione, mette sopra la traversa. Nei minuti finali il Cenaia controlla la partita e incassa una nuova vittoria e una striscia positiva con diciannove punti raccolti nelle ultime sette partite.

Pietro Mattonai