Il centesimo derby tra Prato e Pistoiese finisce a reti inviolate

Prato, 20 ottobre 2024 - Il centesimo derby tra Prato e Pistoiese finisce con uno 0-0 che sa di brodino caldo per i lanieri, reduci dal cambio in panchina alla vigilia, e di mattoncino per gli arancioni, che allungano la propria striscia positiva. Certo, è un derby che non resterà negli annali del calcio: né bello né emozionante, fatto soprattutto di paura di perdere da parte di entrambe le squadre. Partenza forte dei padroni di casa: al 2’ il bravo portierino orange Cecchini evita la capitolazione dei suoi sul tentativo da pochi metri di Giusti: pallone deviato in calcio d’angolo.

All’11’ ancora Giusti, appena entrato in area, calcia e trova la deviazione in corner di un difensore; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova, senza successo, Marigosu. Al 37’ ancora Cecchini, il migliore della gara, anticipa Romairone, lanciato a rete. Seconda frazione di gioco sulla falsariga della prima. Al 3’ botta di Cardella, con il pallone che termina sull’esterno della rete dando l’impressione del gol. Al 5’ conclusione di Romairone, con Cecchini che para in due tempi.

Al 16’ Barbuti si mangia la rete del vantaggio: solo innanzi a Cecchini, non riesca a colpire bene di testa, “masticando” goffamente il pallone. Un minuto più tardi, Cecchini è abile dapprima a respingere in allungo un tiro maligno di Marino e poi a evitare il tap-in sottomisura di Barbuti. Al 44’ si rivede la Pistoiese in avanti: con il Prato spaccato in due, Grilli tenta il tiro dai 22 metri, ma alza troppo la mira. Al 50’ il destro dal limite di Caponi, che si perde a fondo campo. Finisce con un punto per parte: il Prato può respirare, la Pistoiese di Giacomarro non riesce a sbocciare: il gioco promesso dal tecnico ancora non c’è.

Tabellino

PRATO – PISTOIESE 0-0

PRATO (3-4-1-2): Fantoni; Videtta (38’ st Galliani), Diana, Conson; Giusti (34’ st Preci), Marino, Remedi, Limberti; Marigosu (25’ st Alessio Rossi); Barbuti (30’ st Moreo), Romairone (36’ st Magazzu). A disposizione: Ricco, De Ferdinando, Alessandro Rossi, Girgi. Allenatore: Mariotti.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Bertolo; Maloku (10’ st Grilli), Greselin (10’ st Donida), Caponi, Basanisi, Diodato (10’ st Cuomo); Pinzauti (10’ st Sparacello), Cardella (40’ st Tascini). A disposizione: Lagonigro, Lauria, Balleello, Larhrib. Allenatore: Giacomarro.

ARBITRO: D’Agnillo di Vasto.

NOTE: giornata soleggiata. Ammoniti: Giusti, Bertolo, Videtta, Diodato, Mazzei, Caponi. Angoli: 7-3. Recupero: 1’, 5’.

G.B.