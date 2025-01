Il Certaldo sfiora l’impresa. Carpita ferma Mearini

VIAREGGIO 0 CERTALDO 0

VIAREGGIO: Carpita, Bellini, Bertelli (78’ Goh), Bianchi, Ricci, Bertacca, Belluomini C., Minichino, Morelli, Bibaj, Ortolini. All.: Amoroso.

CERTALDO: Gasparri, Ciappi (92’ Pagliai), Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto (69’ Pieracci), Zefi, Bettoni (69’ Innocenti), Mearini, Cenni (69’ Lo Guzzo), Cito. All.: Corsi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

VIAREGGIO – Terzo pareggio consecutivo a reti bianche per il Certaldo, che esce indenne dal Marco Polo Sporting Center al cospetto del più quotato Viareggio. Anzi, nel finale sono proprio i viola valdelsani (stavolta in biancorosso) a sfiorare il colpaccio due volte con Mearini, prima è provvidenziale Carpita a deviare il diagonale del numero nove del Certaldo, poi la conclusione dell’attaccante ospite finisce di poco alta dopo che Cito si era visto ‘murare’ da un avversario in piena area. Il Viareggio, nonostante una maggior supremazia territoriale, si è invece reso seriamente pericoloso soltanto una volta all’85’: una punizione di Bibaj viene respinta con i pugni da Gasparri e sul proseguo dell’azione Morelli spara alto da ottima posizione. Prima frazione decisamente scialba con i versiliesi che fanno la partita, ma senza riuscire a trovare varchi nell’attenta e ordinata retroguardia valdelsana. La squadra di Corsi si mantiene così ai margini della zona play-out, ma la salvezza diretta si allontana a cinque lunghezze.