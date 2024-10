Il Cervia non molla la presa

È un campionato di Promozione che, nel girone D, si sta rivelando particolarmente interessante per la lotta di vertice. Dopo 8 gare disputate, fra le protagoniste c’è anche il Cervia United che, grazie al 3-1 rifilato al fanalino di coda Edelweiss Forlì, ha conservato il rango di inseguitrice della capolista Misano ad una sola lunghezza. I gialloblù di mister Montanari, che venivano da 2 pareggi consecutivi, hanno gestito la prima frazione di gioco, passando in vantaggio con Brando al 16’. Il pareggio ospite di Corzani al 43’ è stato prontamente annullato dal nuovo vantaggio siglato da Mazzarini, prima del gol della sicurezza segnato da Pasolini, al 5° centro personale della stagione.

Una occasionissima per fare bottino pieno se l’è lasciata sfuggire il Classe che, a Rimini, sul campo della Stella San Giuliano si è fatta raggiungere due volte, la seconda a tempo praticamente scaduto. Il vantaggio dei ravennati firmato da Scoglio al 43’ è stato pareggiato dalla rete di Vucaj al 21’ della ripresa. Quando Andreani, al 29’, ha firmato il nuovo vantaggio, il colpo corsaro pareva alla portata. Il fortino biancorosso ha resistito fino al 6’ di recupero, quando i riminesi hanno pareggiato con Marconi. In classifica, le due rivali restano appaiate al 10° posto a quota 11. A fare festa è stato invece il San Pietro in Vincoli, capace di espugnare Forlimpopoli 2-1 in rimonta. Al vantaggio dei padroni di casa firmato in avvio (12’) da quella vecchia volte delle aree di rigore che è Radoi, lo Spiv ha prontamente risposto con Montemaggi al 25’ e con Mahmoudi al 42’. Il 2° successo esterno consecutivo dopo il blitz di Bellariva, ha permesso alla formazione biancovede di scavalcare gli artusiani e di insediarsi al 12° posto, dunque fuori dalla zona playout, con 10 punti. Senza colpo ferire, lo Sparta Castel Bolognese è finito nella rete del Santarcangelo, 2° della classe, ovvero una delle favorite per il salto di categoria.

Nella trasferta del ‘Mazzola’, i castellani – quartultimi a quota 6 – sono caduti per 2-0 sotto i colpi di Rocchi 38’ del 1° tempo e Fuchi, al 9’ della ripresa. Pesante è stato invece il tonfo della Frugesport, penultima con 3 punti, al ‘Moretti’ di Cesenatico, dove il Bakia ha vinto 5-2. Sul 4-0 (24’ Ferrani, 35’ e 39’ Collini; 10’ della ripresa Nava), i massesi hanno avuto un sussulto, dimezzando le distanze con Negrini (12’) e Grandi (33’), prima di capitolare per la quinta volta allo scadere per mano di Lorenzini. Il campionato di Promozione torna in campo già domani con le gare della decima giornata, tutte in notturna alle 20.30. Spicca il derby Sparta Castel Bolognese-Cervia United, poi Classe-Bellariva, Spiv-Stella Rimini e Frugesport-Diegaro.